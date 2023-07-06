В Москве пассажирам метро и речных причалов раздают воду из-за жары

Воду раздают на станциях метро, причалах и железнодорожных вокзалах в Москве из-за жаркой погоды. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В город пришла жара, и мы делаем все для того, чтобы ваши поездки на городском транспорте оставались комфортными. По традиции мы начали бесплатно раздавать воду на всех городских автовокзалах и автостанциях, а также на станциях метро", - говорится в публикации.
Так, воду раздают на станциях "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия), "Фили" (Филевская линия), "Измайловская" (Арбатско-Покровская линия), "Технопарк" (Замоскворецкая линия), "Студенческая", "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский Парк", "Пионерская", "Кунцевская" (Филевская линия), а также на причалах электросудов: "Киевский", "Сердце Столицы", "Сити-Центральный". В вечерний час пик сотрудники ЦППК будут раздавать воду на крупных станциях, а также на железнодорожных вокзалах: Ярославский, Казанский, Курский, Савеловский, Белорусский, Павелецкий, Киевский; сотрудники МТППК весь день раздают воду на Ленинградском вокзале.
"Мы прикладываем все усилия для того, чтобы поездки пассажиров в городском транспорте оставались комфортными в любую погоду - такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. В Москве стоит жара, поэтому мы по традиции начали бесплатно раздавать воду на станциях метро, автостанциях, московских вокзалах, а также на причалах нашего первого маршрута речного электротранспорта и железнодорожных станциях. Наши специалисты тщательно следят за температурой воздуха на объектах Транспортного комплекса. Пожалуйста, соблюдайте меры осторожности и берегите себя", - добавил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в телеграм-канале.