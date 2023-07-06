В Москве пассажирам метро и речных причалов раздают воду из-за жары

"Мы прикладываем все усилия для того, чтобы поездки пассажиров в городском транспорте оставались комфортными в любую погоду - такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. В Москве стоит жара, поэтому мы по традиции начали бесплатно раздавать воду на станциях метро, автостанциях, московских вокзалах, а также на причалах нашего первого маршрута речного электротранспорта и железнодорожных станциях. Наши специалисты тщательно следят за температурой воздуха на объектах Транспортного комплекса. Пожалуйста, соблюдайте меры осторожности и берегите себя", - добавил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в телеграм-канале.