Собянин открыл новый электробусный парк в Митине

Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в столичном районе Митино. Единовременно в нем смогут обслуживаться до 300 электробусов.

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"В честь праздника приурочили открытие нового электродепо, второго в Москве такого специализированного, масштабного, которое будет обслуживать электробусы. Сейчас уже 1 100 у нас машин", – сказал мэр.

Собянин пояснил, что в ближайшие полтора года общее число электробусов в Москве будет составлять 2 400. Две трети общественного транспорта в городе будут электробусами. Первые 20 электробусов уже поступили для обслуживания в парк. Они будут перевозить пассажиров по маршрутам № 328 ("Мир Митино" – улица Зенитчиков), 846 (4-й микрорайон Митино – метро "Митино"), 240 (4-й микрорайон Митино – улица Рословка).