В "Манеже" в рамках МУФ-2023 покажут главные достижения Москвы в сфере транспорта

В Москве в рамках масштабной экспозиции "Год нового транспортного каркаса" на Московском урбанистическом форуме пройдет бесплатная выставка "Станция Манеж". Об этом сообщается на сайте форума. Выставка пройдет в "Манеже" с 16 августа по 10 сентября. Посетителям расскажут о самых крупных транспортных проектах столицы, в том числе о Московских центральных диаметрах, объединивших Московскую область и Москву скоростным транспортом нового формата. Также гости выставки узнают об истории и развитии Московского центрального кольца, Большой кольцевой линии метро, а также о недавно запущенном регулярном электрическом речном транспорте и о самом современном подвижном составе – поездах "Москва" и "Иволга". Отмечается, что около "Манежа" посетителей будут встречать два вагона в натуральную величину — "Иволга 3.0" и "Москва 2020" от Трансмашхолдина (ТМХ). "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, мы подготовили уникальную выставку, где посетители смогут взглянуть на транспортную систему столицы по-новому, попробовать себя в роли сотрудников транспорта и узнать, как изменится наш город в будущем", - рассказал заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Для детей на выставке будет работать семейный досуговый центр, большой фудкорт, анимация и зона для фотографирования. Кроме того, гости выставки смогут прокатиться на уменьшенных копиях действующих вагонов метро и МЦД, попробовать себя в качестве машиниста состава подземного поезда, а также увидеть самую большую голограмму и побывать на экскурсии внутри тоннеля строящейся линии МЦД-5