ВЦ Италии в Москве прекратил прием заявителей без прописки в столичном регионе

"Начиная с 6 июля визовый центр Италии в Москве не принимает документы у жителей из регионов России, имеющих временную регистрацию в Москве. Подать документы на визу в Москве могут только заявители с московской или подмосковной постоянной регистрацией (штамп в паспорте)", - сообщили представители визового центра.