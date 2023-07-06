В Новой Москве построят более 19 тыс. кв. м недвижимости

"В настоящее время принимаются заявки на участие в торгах на право редевелопмента неэффективно используемой территории в поселении Сосенском. Принять участие в аукционе смогут любые заинтересованные лица, в том числе девелоперы из регионов. С победителем торгов будет заключен договор о комплексном развитии участка, в рамках которого на территории можно построить технопарк, а также торгово-развлекательный комплекс, объекты бытового обслуживания и общественного питания, а также магазины", - приводятся в тексте слова Гамана.