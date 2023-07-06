Собянин: столичный парк метрополитена пополнили еще 40 вагонов "Москва-2020"

Еще на 40 вагонов "Москва-2020" увеличился московский парк метрополитена, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Продолжаем обновлять метро инновационными российскими составами, чтобы жителям было комфортнее передвигаться по городу. Только с начала года приняли свыше 140 вагонов "Москва-2020", – написал московский мэр.

Как подчеркнул Собянин, парк Кольцевой и Большой кольцевой линий уже полностью укомплектован. Также более половины устаревших поездов обновили на Калужско-Рижской линии.

Всего в этом году планируется закупить порядка 300 вагонов, резюмировал мэр Москвы.

Ранее стало известно о поступлении тысячного по счету вагона поезда "Метро-2020". Собянин заявил, что преимуществами таких вагонов являются установленные мощные кондиционеры, способные обеззараживать воздух, не создавая шума. Кроме того, в вагонах широкие двери и межвагонные переходы.