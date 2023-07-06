В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов
В трех московских аэропортах 6 июля произошла отмена и задержка 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Отмечается, что во Внуково перенесли вылеты четырех воздушных судов, четыре авиарейса отменили. В Домодедово задержали 11 рейсов, отменили — три. В Шереметьево перенесли шесть рейсов, два — отменили.
Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.
Ранее двое пассажиров опоздали на самолет в Стамбуле, попытались взять его штурмом и попали на видео. Нарушителями оказались отец и сын из Израиля.
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