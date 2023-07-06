Уровень безработицы в Москве снизился

"Мы живем в мегаполисе с диверсифицированным и одним из крупнейших рынков труда в мире. Он насчитывает 7,3 млн человек. Несмотря на кризисы последних лет, столичный рынок демонстрирует стабильность. Пандемия и уход иностранных компаний только подтвердили его устойчивость, способность быстро адаптироваться и успешно справляться со всеми вызовами. Москва - один из самых благополучных городов с точки зрения безработицы. Сейчас ее уровень составляет 0,34%. Число горожан, официально признанных безработными, насчитывает 24,8 тыс. человек. Это самые низкие показатели в столице за последние пять лет", - сказала Ракова.