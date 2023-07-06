На станции метро "Яхромская" начали монтировать панно о 800-летии Москвы

"Станция "Яхромская" расположена рядом с улицей 800-летия Москвы, и именно празднованию юбилея города в 1947 году решили посвятить главный художественный элемент станционного комплекса - графическую композицию о жизни столицы того времени. На 22 панелях размещают изображения узнаваемых городских улиц и яркие образы москвичей: пионеров, рабочих и простых прохожих. Каждая панель - это один сюжет, который плавно перетекает в другой. В результате монтажа отдельных элементов на стене будет образована единая композиция размером 160 на 5 м", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.