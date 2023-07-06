Температура воздуха в Москве 6 июля достигла 28 градусов

Столбики термометров в Москве 6 июля достигли 28 градусов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

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В связи с этим городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. Постоянно проводится регламентная промывка дорог. С 21:00 до 06:00 обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

В связи с жарой горожан просят избегать длительного пребывания на улице и следовать советам, чтобы комфортно чувствовать себя в жару.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец напомнил, что после жары и солнечной погоды москвичей ждут достаточно интенсивные дожди с грозами, шквалистым ветром, сообщает RT. Кроме того, синоптик не исключил град.

"Если сегодня у нас 28... 30 градусов, то к полуночи погода начнет портиться, пройдут ливневые дожди с грозами, ночью – 16–21 градус, завтра днем – 27–32 градуса", – добавил Тишковец.

В субботу, 8 июля, ожидается холодный фронт, в Москве будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди с грозами. В воскресенье, 9 июля, дождей станет меньше, но все равно без них не обойдется. За несколько дней температура воздуха понизится на 10 градусов.

Ранее сообщалось, что 6 июля может стать самым жарким днем с начала года, однако во второй половине дня 30-градусная жара сменится грозами.

В четверг столица окажется под влиянием солнечного, сухого и жаркого гребня антициклона, а вечером приближающийся холодный атмосферный фронт отметится ливнями и грозами. По словам синоптика, на Подмосковье ливни обрушатся к 18–19 часам, а в Москву доберутся к 21–22 часам.