Власти Москвы расширили сеть велополос

Сеть велополос на дорогах Москвы вышла далеко за пределы центра. Недавно красные "выделенки" появились вдоль значительной территории парка "Яуза" на северо-востоке, а в среду, 5 июля, заммэра Максим Ликсутов заявил о расширение сети в САО.

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"Общая протяженность велополос в округе составит порядка шести километров, из них пять километров уже готово", - сказал вице-мэр.

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Велополосы - это зоны, очерченные красной разметкой. Они идут по крайнему правому ряду проезжей части. Предполагается, что автомобилисты не будут лезть в "красную зону", а велосипедисты, как, впрочем, и самокатчики, уйдут с тротуаров и безопасно доедут, куда им нужно.

Изначально власти говорили о велополосах как о временном нововведении, но по факту оно осталось на постоянной основе. В первое время автолюбители отнеслись к этим полосам негативно, не желали соседства с новыми участниками движения. Но реалии Москвы таковы, что велосипед становится полноценным транспортом, а не просто развлечением. Поэтому с велополосами смирились. Тем более что водительские замечания были учтены, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. Во-первых, по итогам анализа прошлогоднего опыта полосы было решено расширить. Увеличили траекторию на самых оживленных перекрестках, чтобы привлечь внимание автолюбителей и дать место для маневров. Во-вторых, теперь их сделали неразрывными - раньше рисовали лишь отрезками.

По словам Максима Ликсутова, полосы в САО рисуют, чтобы помочь велосипедистам быстрее добраться от дома и работы до общественного транспорта. Сеть новых велополос в районах Хорошевский и Сокол позволяет беспрепятственно доехать на велосипеде или самокате от станций Панфиловская и Зорге МЦК к станциям метро "Полежаевская" и "Сокол", а также к Хорошевскому шоссе и Ленинградскому проспекту. Помимо этого велополосы на улице Панфилова подходят к станции Стрешнево МЦК и далее соединяются с веломаршрутом проекта "Зеленое кольцо" в Войковском районе.

"Московское "Зеленое кольцо" в перспективе свяжет 32 парка и 29 пересадочных узлов между ТТК и МКАД, - добавил руководитель транспортного комплекса. - За счет новых велополос в парках появится оборудованный для велопоездок участок протяженностью 22 км. Также планируем установить информационные указатели в ключевых точках веломаршрута и включить в навигацию станции велопроката".

В итоге в этом году общая протяженность велополос в Москве достигнет 70 км, а длина велодорожек превысит 500 км.