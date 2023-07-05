График поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений МЖД изменится

"С 03:00 8 июля до 15:00 9 июля изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. На центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения увеличат до 1 часа, большую часть поездов отменят", - значится в публикации.

Там уточняется, что на Курском направлении большую часть поездов также отменят, а интервалы движения будут увеличены: от Подольска до Царицыно - до 20 минут, от Царицыно до Курского вокзала - до полутора часов. Часть поездов будет следовать укороченным маршрутом от и до станций Царицыно и Перерва.