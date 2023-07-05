В Москве выпустили карты "Тройка" с изображениями ретротранспорта

"Фестиваль "Ретрорейс" - это семейный праздник, объединяющий разные поколения горожан интересом к истории нашего города и транспорта в частности. Это не только выставка ретротехники под открытым небом, но и насыщенная программа для взрослых и детей. В этом году посетители смогут узнать больше о транспорте 1970-80-х годов, поучаствовать в обсуждениях и мастер-классах нашего лектория, найти раритетную или винтажную вещь на ярмарке, для юных посетителей будет устроено специальное пространство для игр", - отметила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, чьи слова приводит пресс-служба.