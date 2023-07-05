Трамваи в центре Москвы не будут курсировать 8 июля из-за парада ретротранспорта

"8 июля с 08:00 до конца мероприятия (около 18:00) не будут ходить трамваи между метро "Чистые пруды" и "Павелецкая". Трамваи в это время поедут по измененным маршрутам: "А" - от Новоконной площади через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка, №3 - от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская", №39 - от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская", - говорится в публикации.