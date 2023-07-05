$90.34+0.7998.41+0.68

5 и 6 июля в Москве ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Мосэкомониторинга сообщает, что 5 и 6 июля в российской столице ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени.

5 и 6 июля в Москве ожидаются неблагоприятные метеоусловия
© РИА Новости

«По прогнозу метеорологов сегодня, 5 июля 2023 года, с 19.00 часов и до 09.00 6 июля 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени», – сказано в сообщении ведомства.

В связи с этим городские предприятия должны будут соблюдать требования природоохранного законодательства.

Мосэкомониторинг уже отправил в адрес предприятий-природопользователей соответствующие предостережения, в которых говорится о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности.

Ранее жителей Москвы предупредили о похолодании и грозах.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости