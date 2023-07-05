5 и 6 июля в Москве ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Мосэкомониторинга сообщает, что 5 и 6 июля в российской столице ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени.
«По прогнозу метеорологов сегодня, 5 июля 2023 года, с 19.00 часов и до 09.00 6 июля 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени», – сказано в сообщении ведомства.
В связи с этим городские предприятия должны будут соблюдать требования природоохранного законодательства.
Мосэкомониторинг уже отправил в адрес предприятий-природопользователей соответствующие предостережения, в которых говорится о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства в период НМУ I степени опасности.
Ранее жителей Москвы предупредили о похолодании и грозах.
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