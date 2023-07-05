Москвичей пригласили на вечеринку «Отражение тебя»

Вечеринка «Отражение тебя» пройдет 6 июля в рамках Российской креативной недели. Об этом в среду, 5 июля, сообщили в пресс-службе VK.

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В мероприятии примет участие ряд исполнителей и музыкальных групп. Среди них: «Моя Мишель», «Коста Лакоста», EVASHA, DJ Mironov и DJ Farber.

Мероприятие пройдет 6 июля в 20:00. Участие бесплатное, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.

Молодежный фестиваль «Блогеры России» прошел 12 июня сразу в пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Волгограде и Хабаровске. Участникам мероприятия выдавали белые, синие и красные ленточки, которые позже подняли в небо триколором в честь Дня России. Кроме того, насыщенная программа фестиваля проводилась в каждом городе-участнике — креативные мастер-классы, встречи и автограф-сессии с известными блогерами.