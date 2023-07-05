Москвичей пригласили на вечеринку «Отражение тебя»
Вечеринка «Отражение тебя» пройдет 6 июля в рамках Российской креативной недели. Об этом в среду, 5 июля, сообщили в пресс-службе VK.
В мероприятии примет участие ряд исполнителей и музыкальных групп. Среди них: «Моя Мишель», «Коста Лакоста», EVASHA, DJ Mironov и DJ Farber.
Мероприятие пройдет 6 июля в 20:00. Участие бесплатное, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.
Молодежный фестиваль «Блогеры России» прошел 12 июня сразу в пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Волгограде и Хабаровске. Участникам мероприятия выдавали белые, синие и красные ленточки, которые позже подняли в небо триколором в честь Дня России. Кроме того, насыщенная программа фестиваля проводилась в каждом городе-участнике — креативные мастер-классы, встречи и автограф-сессии с известными блогерами.
В мае сообщалось, что компания VK приступила к созданию своего аналога приложения Tinder. В соцсети уже существует внутренний сервис «VK Знакомства». Однако владельцы соцсети намерены создать отдельное приложение, где пользователям не нужно будет регистрироваться через аккаунт в соцсети «ВКонтакте».