Участников проекта «Поезд Памяти» наградили в Музее Победы
В стенах Музея Победы состоялась церемония награждения участников проекта «Поезд Памяти». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в четверг, 6 июля.
Отмечается, что награды получили авторы лучших творческих работ. Всего в проекте приняли участие 200 человек из России, Беларуси, Армении и Киргизии.
За 16 дней акции участники проехали более девяти тысяч километров и посетили 14 городов, Москва стала финальной точкой маршрута. Во время путешествия ребята снимали видео, рисовали, фотографировали и писали путевые заметки.
Выставку Музея Победы «Закат Цитадели» в июле-августе покажут в представительствах Россотрудничества почти в 20 зарубежных странах. Экспозицию представят в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Турции и других странах.
Столичный Музей Победы подготовил для гостей киноклуба «Поклонка» четыре новых фильма в июле. В программе заявлены лента шотландского режиссера Шарлотты Уэллс «Солнце мое», фильм «Король-львенок», комедия «Мама мафия» и сиквел «14+: Продолжение». Бесплатные показы будут проходить каждый четверг месяца.