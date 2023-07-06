Участников проекта «Поезд Памяти» наградили в Музее Победы

В стенах Музея Победы состоялась церемония награждения участников проекта «Поезд Памяти». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в четверг, 6 июля.

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Отмечается, что награды получили авторы лучших творческих работ. Всего в проекте приняли участие 200 человек из России, Беларуси, Армении и Киргизии.

За 16 дней акции участники проехали более девяти тысяч километров и посетили 14 городов, Москва стала финальной точкой маршрута. Во время путешествия ребята снимали видео, рисовали, фотографировали и писали путевые заметки.

Выставку Музея Победы «Закат Цитадели» в июле-августе покажут в представительствах Россотрудничества почти в 20 зарубежных странах. Экспозицию представят в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Турции и других странах.