Более 21 тысячи парковочных мест приобрели жители столицы у города за пять лет

Конкуренция на торгах составила в среднем 4,6 претендента на машино-место.

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За пять лет жители столицы приобрели на торгах 21,7 тысячи машино-мест на городских паркингах, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Автовладельцы активно участвуют в торгах по реализации машино-мест на городских паркингах. Такие сделки безопасны, так как договоры заключаются напрямую с городом. С 2018 года жители приобрели в разных районах Москвы 21,7 тысячи парковочных мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Город реализует машино-места на подземных и наземных паркингах. Для этого существуют разные виды торгов: открытые аукционы на повышение цены, публичные предложения на понижение цены, торги без объявления цены, в которых побеждает тот, кто предложил наибольшую сумму. Также часть лотов продается по преимущественному праву жителям домов, в которых расположены автостоянки: так можно приобрести парковочное место со скидкой 40 процентов.

По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, конкуренция на торгах составила в среднем 4,6 претендента на машино-место.

Москва выставляет и реализует на торгах нежилые здания и помещения под ведение бизнеса, земельные участки разного назначения, нестационарные торговые объекты. Новые собственники получают широкие возможности по использованию коммерческой недвижимости. Здесь открываются парикмахерские, магазины и минимаркеты, образовательные и спортивные учреждения, мастерские по ремонту и другие объекты, способствующие развитию инфраструктуры столицы.

Узнать больше о городской собственности, выставленной на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно изучить документацию, правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено около шести тысяч объектов городского имущества.