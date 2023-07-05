Собянин рассказал о ходе строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

В столице продолжается строительство шестиполосной вылетной магистрали – Северного дублера Кутузовского проспекта. Дорога будет идти от делового центра "Москва-сити" и Третьего транспортного кольца (ТТК) до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей, рассказал Сергей Собянин.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Он отметил, что магистраль будет достроена до Северного обхода подмосковного Одинцово. Общая протяженность дороги составит более 30 километров, в ее состав войдут три эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку, основной ход магистрали составит порядка 10 километров, добавил мэр.

"Вместе с тем обеспечим инфраструктуру и на территориях, примыкающих к Северному дублеру. В первую очередь – вокруг "Москва-Сити", – написал он в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что специалисты уже приступили к проведению работ по реконструкции улично-дорожной сети, в данный момент они меняют геометрию проезжей части на Пресненской набережной и Тестовской улице, ремонтируют съезд и выезд в районе ТТК а также восстанавливают причал на Пресненской набережной.

В рамках строительства дороги планируется перестроить водосточные сети и установить сети наружного освещения и электроснабжения, светофоры, которые впоследствии будут интегрированы в Интеллектуальную транспортную систему, рассказал градоначальник.

Также специалисты займутся кабельной канализацией для последующей установки камер на Пресненской набережной и Тестовской улице, добавил он.

"Основные строительно-монтажные работы планируем закончить в этом году", – резюмировал Собянин.

Ранее мэр столицы рассказывал, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) продолжается строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.