Собянин встретился с участниками проекта «Поезд Памяти»

«Я думаю, что Москва произведет на вас незабываемое впечатление. <…> Вы сегодня начинаете путешествие. Побываете здесь, в Музее Победы, в «Зарядье» - это новый парк, который мы создали на месте руин старой гостиницы, красивый. Попросите, чтобы вас провели на «парящий» мост, там очень хороший вид на Кремль, на Сити. <…>. Обязательно побывайте в «Ледяной пещере», красивый парк, интересный. Ну а завтра побываете в планетарии, полетаете в космосе. Побываете у Вечного огня, на Воробьевых горах. Многого, конечно, вы не увидите. Но, надеюсь, что вы вернетесь в Москву сами, с родителями. Желаю вам хорошего отдыха, экскурсий и возвращения домой», - сказал Сергей Собянин.