Собянин встретился с участниками проекта «Поезд Памяти»
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где пообщался со школьниками - участниками культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Я думаю, что Москва произведет на вас незабываемое впечатление. <…> Вы сегодня начинаете путешествие. Побываете здесь, в Музее Победы, в «Зарядье» - это новый парк, который мы создали на месте руин старой гостиницы, красивый. Попросите, чтобы вас провели на «парящий» мост, там очень хороший вид на Кремль, на Сити. <…>. Обязательно побывайте в «Ледяной пещере», красивый парк, интересный. Ну а завтра побываете в планетарии, полетаете в космосе. Побываете у Вечного огня, на Воробьевых горах. Многого, конечно, вы не увидите. Но, надеюсь, что вы вернетесь в Москву сами, с родителями. Желаю вам хорошего отдыха, экскурсий и возвращения домой», - сказал Сергей Собянин.
В ходе общения с участниками проекта Сергей Собянин пожелал им сохранить дружбу, которую они обрели.
«Я думаю, самое главное, что нас объединяет - это дружба. Дружба, которая завелась сегодня, которую вы пронесете, я думаю, через всю жизнь, будете переписываться, дружить общаться - это самое главное. Человеческие отношения не заменят никакие музеи, никакие мероприятия. Самое главное - душевное отношение, вера друг другу», - добавил мэр.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 20 июня по 6 июля на «Поезде Памяти» путешествуют 200 старшеклассников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии. Инициаторами культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
Участниками от Москвы стали победители конкурса «Большая перемена» - Анна Мурачева и Сергей Гузанов.