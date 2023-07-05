В Москве начался прием заявок на участие в акселерационной программе "Экспортеры 2.0". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

© портал мэра и правительства Москвы/департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Организатором проекта выступает Московский экспортный центр (МЭЦ). Выпускники седьмого потока программы ранее направили за границу товары на сумму более 500 миллионов рублей.

"Участники программы уже работают в странах СНГ, Турции, Аргентине, Сербии, Таиланде и других государствах. Эксперты помогли им сформировать экспортную стратегию и быстрее выйти на глобальный уровень", – цитируют Сергунину на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе обучения предпринимателям расскажут, как просчитать рентабельность продукта, учесть работу конкурентов и оценить спрос на экспортные товары за рубежом. Столичные власти компенсируют 85% от стоимости обучения.

Стать участниками программы могут физические или юридические лица, имеющие продукт или услугу для продажи за рубежом. Предприниматели не должны иметь задолженности более 100 тысяч рублей и обязаны иметь регистрацию в Москве не менее шести месяцев.

Заявки на новый поток обучения будут принимать до 8 августа.