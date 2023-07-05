На севере Москвы разметили временные велополосы

Временную разметку для передвижения велосипедистов и пользователей самокатов нанесли на улицах в Северном административном округе (САО) столицы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы .

Как отметили в ЦОДД, сеть новых велополос в районах Хорошевский и Сокол позволяет обеспечить доступность районов к транспортным объектам: доехать на велосипеде можно от станций МЦК Панфиловская и Зорге к станциям метро Полежаевская и Хорошевскому шоссе, а также к Ленинградскому проспекту и станции метро "Сокол". Велополосы на улице Панфилова подходят к МЦК Стрешнево и далее к веломаршруту "Зеленое кольцо" в Войковском районе.