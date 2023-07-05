Более 257 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» за полгода

Самое большое количество гостей зарегистрировано в мае, тогда макет увидели 60,4 тысячи человек.

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Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ за первые шесть месяцев этого года посетили 257 679 человек.

За аналогичный период прошлого года столицу в миниатюре посмотрели 185 338 человек, а 2020-го — 113 388 посетителей. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Самое большое количество гостей было в мае. Макет увидели 60 414 человек.

«Основными гостями были школьники, чаще всего они посещали павильон во время каникул в феврале и марте. С наступлением лета туристический поток увеличился за счет гостей из регионов, они приезжают группами от 20 до 80 человек. Кроме того, возросло количество туристов из других стран», — отметил Сергей Левкин.

В составе иностранных делегаций павильон посетили жители Сирии, Ливана, ЮАР, Египта, Ирака, Казахстана, Зимбабве, Беларуси, а также сотрудники налоговых органов стран БРИКС и посольств Узбекистана и Республики Мьянмы. Кроме того, в павильоне побывали участники различных форумов и конкурсов, таких как «Россия — страна возможностей», Международная олимпиада по ментальной арифметике UAMAP-2023, «Туристический код моей страны, города, поселка, района» и другие.