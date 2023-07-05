Станции метро «Боровицкая» и «Полянка» отремонтировали за две недели

«Центральные станции метро нуждаются в особом внимании, так как ими ежедневно пользуется большое количество пассажиров. Привели в порядок “Боровицкую” и “Полянку”, как до этого “Чеховскую”, “Менделеевскую” и “Цветной бульвар”. До конца лета отремонтируем еще несколько станций. Мы постоянно обновляем и улучшаем транспортную инфраструктуру по поручению Мэра Москвы», — отметил Максим Ликсутов.