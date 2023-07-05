В Москве утвердили 15 новых комплектов типовой документации с начала года

«В частности, новые комплекты документов позволяют формировать закупки по поставке реагентов для ПЦР-диагностики и бактерицидных облучателей, а также по текущему и капитальному ремонту мостов, тоннелей, фонтанов», — объяснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.