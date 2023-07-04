Сезон лисичек начался в лесах Подмосковья

«Сейчас в хвойных и смешанных лесах региона, около елей, сосен и дубов можно найти грибы лисички. Растут они группами, массово появляясь после теплых грозовых дождей с июля по октябрь», — уточнил специалист.

Лесничие посоветовали жителям столичного региона не собирать лисички рядом с оживленными автомагистралями, поскольку там в них накапливается много тяжелых металлов, а также отличать съедобные грибы от их ядовитых двойников. Уточняется, что лисички считаются диетическим продуктом, поскольку они содержат в себе всего 19 калорий на 100 граммов.