Четыре бесплатных кинопоказа проведет Музей Победы в июле

Столичный Музей Победы подготовил для гостей киноклуба «Поклонка» четыре новых фильма в июле. Бесплатные показы будут проходить каждый четверг месяца. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.

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— В программе — совершенно разнообразное кино на все вкусы! Для участников киноклуба действует программа лояльности, которая дает скидку на покупку билетов и посещение премьерных показов и различных мероприятий, — рассказал ведущий киноклуба Геннадий Ходос.

Первый показ в этом месяце пройдет 6 июля. На большом экране представят ленту шотландского режиссера Шарлотты Уэллс «Солнце мое», получившую номинацию на «Оскар-2023» за лучшую мужскую роль.

Всей семьей в киноклубе можно будет посмотреть фильм «Король-львенок» о приключениях маленького Кинга, а также увидеть приключенческую комедию «Мама мафия» под слоганом «Из домохозяйки в крестную мать».

Кроме того, на экране «Поклонки» будет представлен конкурсант 45-го Московского Международного кинофестиваля — сиквел «14+: Продолжение».

В Музее Победы подготовили онлайн-программу, посвященную годовщине начала Курской битвы. 5 июля пользователи смогут посмотреть интервью с ветеранами — участниками сражения на Курской дуге. Они поделятся воспоминаниями, расскажут о боевых буднях и фронтовом быте.