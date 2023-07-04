В Подмосковье пройдет фестиваль варенья

"В Московской области уже собрали первый в сезоне урожай клубники, на прилавках появилась лесная земляника. Всего этим летом в регионе планируют собрать более 1 400 тонн клубники. Фермерские хозяйства производят из местных ягод сотни видов варенья, разрабатывают уникальные рецепты с добавлением необычных ингредиентов. Такой продукт всегда востребован у покупателей", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.