Бесплатная раздача воды началась из-за жары в Москве
Раздача бесплатной питьевой воды началась из-за жары на автовокзалах и автостанциях Москвы. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
— В город пришла жаркая погода, и чтобы ваши поездки оставались комфортными, мы раздаем питьевую воду на автовокзалах «Северные ворота», «Саларьево» и автостанции «Орехово», — рассказал он.
Ликсутов подчеркнул, что столичные службы всегда заботятся о своих пассажирах, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
О наступлении в конце этой недели тридцатиградусной жары в Москве рассказал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Достаточно теплая погода ожидает горожан и в ночное время суток: температура воздуха будет держаться на уровне плюс 13–18 градусов.
Москвичам стоит помнить, что выход на солнце в жаркую погоду может быть опасен для каждого человека. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, кому лучше не выходить на улицу во время летнего зноя.