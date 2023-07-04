Бесплатная раздача воды началась из-за жары в Москве

Раздача бесплатной питьевой воды началась из-за жары на автовокзалах и автостанциях Москвы. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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— В город пришла жаркая погода, и чтобы ваши поездки оставались комфортными, мы раздаем питьевую воду на автовокзалах «Северные ворота», «Саларьево» и автостанции «Орехово», — рассказал он.

Ликсутов подчеркнул, что столичные службы всегда заботятся о своих пассажирах, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

О наступлении в конце этой недели тридцатиградусной жары в Москве рассказал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Достаточно теплая погода ожидает горожан и в ночное время суток: температура воздуха будет держаться на уровне плюс 13–18 градусов.