Собянин пригласил жителей столицы на Московский урбанистический форум

С 1 августа по 10 сентября в столице состоится Московский урбанистический форум, который является крупнейшей площадкой для обсуждения перспектив развития крупных городов, рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что помимо деловой программы также состоится открытый фестиваль Urban Fest, на котором посетители смогут послушать лекции экспертов, посетить концерты, мастер-классы, благодаря которым они смогут узнать много нового о Москве.

В этом году выставочная и просветительская программа Урбанфорума будет организована с особым размахом. Целых шесть недель в городе будут работать четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективам развития Москвы ", – написал Собянин в личном блоге.

Отмечается, что гости мероприятия смогут изучить проекты как действующих, так и планируемых в дальнейшем линий метро и Московского центрального диаметра (МЦД) и посмотреть на другие предложения, которые позволят сделать поездки по столице более комфортными, быстрыми и безопасными.

В Гостином дворе пройдут лекции о здравоохранении и образовании города. По словам Собянина, для маленьких жителей города было подготовлено игровое пространство с интерактивными проекциями.

В парке "Зарядье" в рамках фестиваля откроется площадка "Город для каждого", на которой горожане попробуют совместить активный отдых с культурной и развлекательной программой мероприятия. В малом амфитеатре пройдут лекции об искусстве, моде и других проектах Москвы, в большом состоятся кинопоказы, выступления артистов и мастер-классы по танцам, рассказал он.

Собянин добавил, что на площадках под открытым небом в "Лужниках" перед посетителями выступят цирковые артисты и музыканты, там же пройдет гастрономический фестиваль, ряд модных показов, мастер-классы и другие мероприятия.

"Как всегда, москвичи смогут выбрать лауреатов премии Московского урбанистического форума, присуждаемой городским сообществам, независимым проектам и отдельным людям, которые способствуют позитивным переменам в столице", – подчеркнул он.

В прошлом году победителями форума стали парк "Яуза" и Дом культуры "ГЭС-2", благотворительный фонд "Старость в радость" и ряд других проектов, которые позволили сделать жизнь в Москве более комфортной и интересной для людей, напомнил Собянин.

"Приглашаю посетить главное событие второй половины лета", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут бесплатно побывать на спектаклях, уроках вокала и арт-медитациях в рамках фестиваля "Российская креативная неделя. Москва Фест". Фестиваль проходит с 3 по 9 июля, охватывая более 60 площадок.