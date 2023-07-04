Движение транспорта на некоторых улицах в центре Москвы ограничат ночью 6 июля

Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы ограничат ночью 6 июля в связи с репетицией парада ретротранспорта. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"6 июля в ночное время будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц в центре в связи с репетицией парада ретротранспорта. Движение будет временно перекрываться (не более 10 минут) с 01:30 до 05:30: на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах, в Садовническом проезде", - говорится в публикации.