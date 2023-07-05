Москвичи завоевали 11 наград на Российской робототехнической олимпиаде

Ученики московских школ получили 11 наград на XX Российской робототехнической олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

«В Челябинске состоялось закрытие XX Российской робототехнической олимпиады. На торжественной церемонии победителей и призеров наградили дипломами, медалями и кубками. Московские школьники завоевали 11 наград в различных категориях», - говорится в сообщении.

Участниками состязаний стали 900 школьников из 41 региона России, а также Ирана и Белоруссии. Результаты опубликованы на сайте sportrobotics.ru. Организатор олимпиады - Федерация спортивной и образовательной робототехники.