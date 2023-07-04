В Москве пройдет большой фестиваль ретро-автомобилей

Большой фестиваль ретро-автомобилей «Ретрорейс» пройдет на Воробьевых горах в Москве. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

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Центром фестиваля, приуроченного ко Дню московского транспорта, станут 30 экспонатов Музея транспорта Москвы. Посетители мероприятия увидят машины 70-80х годов и познакомятся с городским, специализированным и личным транспортом того времени.

В рамках мероприятия состоится большое авторалли «На семи холмах» — пятичасовая трасса пройдет по самым красивым районам столицы. Помимо этого, на фестивале будут представлены автомобили приглашенных реставрационных мастерских и автоклубов.

Гости фестиваля смогут посетить бесплатную экскурсию на ретроавтобусе Икарус 250, поучаствовать в гонках на педальных машинках, послушать лекции и принять участие в мастер-классах. Посмотреть подробную программу мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте музея.