Международная акция «Сад памяти» стартует у Музея Победы 5 июля

В среду, 5 июля, у Музея Победы начнется международная акция «Сад памяти». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

© Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Ее (акции) цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших, — говорится в материале.

В мероприятии поучаствуют вице-премьер России Виктория Абрамченко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко и многие другие. Акция начнется в 11:00.

С января по июнь 2023 года 852,4 тысячи человек посетили Музей Победы и его филиалы. Отмечается, что за аналогичный период 2022 года музей посетили 765 тысяч человек.