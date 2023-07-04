«Гладкие пяточки»: в Московском зоопарке показали малышей капибар
Московский зоопарк поделился кадрами с малышами капибар, которые появились на свет не так давно. Видео опубликовала пресс-службе столичного зоосада во вторник, 4 июля.
— Смотрите на маленькие гладкие пяточки малышей капибар и умиляйтесь вместе с нами, — говорится в Telegram-канале учреждения.
На видео малыши капибарята вместе гуляют по вольеру и словно ищут какой-то клад.
Трое детенышей родились у пары капибар Кузьмы и Малой в конце июня. Интересно, что специалисты смогут определить пол детенышей только спустя 2–3 месяца.
Капибары Малая и Кузьма имеют достаточно дружелюбный нрав и прекрасно ладят с соседями, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Шестилетняя Малая родилась на территории зоопарка, в то время как пятилетний Кузьма прибыл в столицу из Новосибирска.
У капибары и других животных Московского зоопарка недавно появилась своя почта. Аккаунты были заведены для леопарда, пингвинов, морского котика, верблюда и даже Молуккского какаду. У гостей столичного зоосада появилась возможность самостоятельно сделать фотографии с животным, после чего отправить их на электронную почту.