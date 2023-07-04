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В Москве появится новый современный центр для военного комиссариата города

В Москве построят современный центр для военного комиссариата. Соответствующее постановление на заседании Президиума Правительства Москвы подписал Сергей Собянин.

В Москве появится новый современный центр для военного комиссариата города
© Mos.ru

Центр позволит повысить качество военно-учетной работы, в нем создадут комфортные условия для граждан, поступающих на военную службу, и сотрудников военного комиссариата города. Он появится недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.