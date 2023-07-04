Электросудами на Москве-реке собираются управлять дистанционно
Водным электротранспортом собираются управлять дистанционно. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— В планах — сделать управление судами полностью автоматическим, капитан будет контролировать движение дистанционно, — говорится в материале.
В Москве запустили первый в мире круглогодичный маршрут электросудов. В честь этого события на Южном речном вокзале провели увлекательное шоу.
После ввода регулярного маршрута электросудов улучшилась транспортная доступность новостроек в девяти районах Москвы. Дополнительное удобство жителям новых домов придает присутствие причалов рядом с жилым массивом.
21 июня вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов заявил, что регулярные рейсы речных трамваев станут новой транспортной реальностью столицы. По его словам, совершенствование общественного транспорта является неотъемлемой частью развития столицы.
20 июня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение первых круглогодичных электрических речных трамвайчиков. Новый маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у жилого комплекса «Сердце столицы», его длина составит более 6,5 километра.