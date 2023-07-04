Электросудами на Москве-реке собираются управлять дистанционно

Водным электротранспортом собираются управлять дистанционно. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— В планах — сделать управление судами полностью автоматическим, капитан будет контролировать движение дистанционно, — говорится в материале.

В Москве запустили первый в мире круглогодичный маршрут электросудов. В честь этого события на Южном речном вокзале провели увлекательное шоу.

После ввода регулярного маршрута электросудов улучшилась транспортная доступность новостроек в девяти районах Москвы. Дополнительное удобство жителям новых домов придает присутствие причалов рядом с жилым массивом.

21 июня вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов заявил, что регулярные рейсы речных трамваев станут новой транспортной реальностью столицы. По его словам, совершенствование общественного транспорта является неотъемлемой частью развития столицы.