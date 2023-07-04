Инвестор построит детский сад в районе Южное Бутово
Помимо групповых ячеек, в здании будут кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы, а на территории оборудуют игровые и спортивные площадки, разобьют газоны и цветники.
В Южном Бутове построят детский сад на 150 мест. Москомэкспертиза согласовала проект здания по адресу: Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны Бутово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В дошкольном учреждении будет шесть групп для детей от трех до семи лет.
«В здании запроектированы отдельные групповые ячейки с раздевалкой, игровой, спальней, буфетом и туалетом. Воспитанники смогут посещать развивающие занятия в специально оборудованных кабинетах, многофункциональные музыкальные и физкультурные залы», — рассказала АннаАнна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.
Территорию рядом с детским садом благоустроят. Здесь сделают тротуары, оборудуют игровые и спортивные площадки с навесами, места для хранения колясок, велосипедов и санок, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.
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