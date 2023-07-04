Синоптик рассказала о приходе в Москву «огуречной» погоды

В Московском регионе наступил период, когда ночи остаются довольно теплыми. Об этом во вторник, 4 июля, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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— В столичный регион приходит «огуречная» погода. Это когда ночи удерживаются теплыми, минимальная температура воздуха не ниже 13 -15 градусов, а днем тепло, выше 23 - 25 градусов, и высокая влажность воздуха, — отметила она.

Именно такая погода ожидает жителей и гостей столицы в конце текущей недели, написала Позднякова в своем Telegram-канале.

В Центральной России ожидается жаркий и засушливый июль, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик спрогнозировал, что в дневные часы второго летнего месяца температура будет 22–27 градусов со знаком «плюс».