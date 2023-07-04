Город выставил на торги участок под автосервис в Некрасовке

Город выставил на торги участок в Некрасовке для дальнейшего возведения автосервиса. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

© портал мэра и правительства Москвы/М. Денисова

"Победитель онлайн-аукциона сможет открыть автосервис в Некрасовке. С ним подпишут договор на 10 лет и передадут в пользование участок площадью 303 квадратных метра для строительства некапитального объекта", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о территории, расположенной рядом с жилыми кварталами 1-й Вольской улице. Победитель торгов должен возвести объект в соответствии с государственными стандартами и противопожарными правилами.

Площадь строения не должна превышать 70% от всей территории участка. В течение всего срока действия автосервиса инвестору необходимо поддерживать его в исправном техническом состоянии.

Подать заявку на участие в торгах можно до 21 июля. Для этого необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг". Аукцион состоится 25 июля.