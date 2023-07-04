В центре Москвы в ночь на 9 июля на некоторых улицах перекроют движение

Движение транспорта на нескольких улицах в столичном районе Хамовники временно перекроют в ночь на 9 июля в связи с проведением ночного забега. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В ночь с 8 на 9 июля изменится схема движения транспорта на нескольких улицах Центрального административного округа столицы. Это связано с проведением ночного забега", - говорится в сообщении.

Так, с 21:30 мск до 23:00 мск перекроют участок Аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной. С 22:00 мск 8 июля до 00:40 мск 9 июля будет закрыта Лужнецкая набережная от Аллеи Славы до Фрунзенской набережной. Также с 22:00 мск 8 июля до 00:15 9 июля ограничат движение на Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до Крымского моста.