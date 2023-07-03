В 133 домах Москвы сменились управляющие компании

В 133 многоквартирных домах Москвы с 1 июля к работе приступили новые управляющие компании, сообщила пресс-служба Мосжилинспекции.

Как отмечается в сообщении, основаниями для внесения изменений в реестр лицензий Москвы стали решения собственников, назначение временной управляющей организации по распоряжению управы района, а также результаты открытых конкурсов, заключение договоров управления с застройщиком.