Комитет Совфеда поддержал закон об ускорении реновации жилья в Москве

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на своем заседании рекомендовал одобрить закон, направленный на оптимизацию программы реновации жилищного фонда в Москве. Об этом сообщили в Совфеде 3 июля.

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Документом вносятся изменения в Закон «О статусе столицы Российской Федерации» и статью 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». Так, с 30 до 20 дней сокращается срок подачи собственником жилья в уполномоченный орган исполнительной власти Москвы заявления о предоставлении по программе реновации вместо равнозначного жилья равноценного денежного возмещения или равноценного помещения.

Также, как писала «Парламентская газета» ранее, с 90 до 30 дней сократится срок заключения договора о переходе права собственности на новое жилье.

Закон в том числе предусматривает возможность передачи органам исполнительной власти столицы ряда полномочий федеральных органов исполнительной власти в области организации, функционирования, охраны и использования части территории национального парка в границах города, а также ряд других новелл. Речь идет о национальном парке «Лосиный остров».

После передачи столице эти полномочия будут реализовываться за счет средств городского бюджета.