Музей-заповедник «Коломенское» примет якутский праздник Ысыах

На территории музея-заповедника «Коломенское» 8 июля пройдет главный праздник Якутии Ысыах. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили организаторы мероприятия.

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Гостей праздника ожидают мастер-классы, выступления артистов, лекции, встречи с выдающимися уроженцами республики, выставки предметов культуры и быта, а также национальных ювелирных изделий.

Центральным событием праздника станет обряд благословения алгыс. В завершение мероприятия все желающие смогут поучаствовать в ритуальном танце осуохай, символизирующем круговорот жизни и победы светлых начал.

Сбор гостей начнется в 10:30 8 июля. Организаторами мероприятия являются Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации и Благотворительный фонд ветеранов Крайнего Севера «Эрэл (Надежда)» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.