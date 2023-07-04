Музей-заповедник «Коломенское» примет якутский праздник Ысыах
На территории музея-заповедника «Коломенское» 8 июля пройдет главный праздник Якутии Ысыах. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили организаторы мероприятия.
Гостей праздника ожидают мастер-классы, выступления артистов, лекции, встречи с выдающимися уроженцами республики, выставки предметов культуры и быта, а также национальных ювелирных изделий.
Центральным событием праздника станет обряд благословения алгыс. В завершение мероприятия все желающие смогут поучаствовать в ритуальном танце осуохай, символизирующем круговорот жизни и победы светлых начал.
Сбор гостей начнется в 10:30 8 июля. Организаторами мероприятия являются Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации и Благотворительный фонд ветеранов Крайнего Севера «Эрэл (Надежда)» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
Гости культурного центра «Лидер» на юго-востоке Москвы смогут узнать о традициях древних славян на фольклорном празднике. Сам фольклорный праздник пройдет в четверг, 6 июля. Гости мероприятия также сыграют в русские народные игры и узнают много интересного о жизни наших предков.