Парк "Сокольники" в Москве стал площадкой чувашского праздника "Акатуй"

- Чувашский народ является частью большой семьи, сегодня показывает свою силу, основанную на своих традициях. Хотя мы различаемся в музыке, языке и танцах, и живем в разных частях страны, все-таки - мы едины. И вместе непобедимы, потому что мы - Россия, где объединены все народы, - заявил руководитель республики.