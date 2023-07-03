Парк "Сокольники" в Москве стал площадкой чувашского праздника "Акатуй"
В московском парке "Сокольники" состоялось грандиозное празднование чувашского национального праздника "Акатуй".
На нескольких площадках развернулось масштабное торжество: выступление артистов и коллективов Чувашии, флешмоб по чувашскому танцу, розыгрыши и мастер-классы, прогулки по "Поляне традиций" и многое другое.
Выступая перед собравшимися, глава Чувашии назвал "Акатуй" возможностью выразить уважение к предкам и передать традиции следующему поколению.
- На этот национальный праздник собираются представители различных поколений. Благодарю правительство Москвы за возможность сегодня представить нашу национальную культуру, песни, танцы, кухню, обряды, сувениры, - отметил глава Чувашии.
Особенно важным, добавил Николаев, это становится сейчас, когда стране пытаются навязать свое влияние.
- Чувашский народ является частью большой семьи, сегодня показывает свою силу, основанную на своих традициях. Хотя мы различаемся в музыке, языке и танцах, и живем в разных частях страны, все-таки - мы едины. И вместе непобедимы, потому что мы - Россия, где объединены все народы, - заявил руководитель республики.
Представители различных регионов РФ сошлись во мнении, что "Акатуй" на московской земле стал праздником, олицетворяющим идеалы мира, добра и согласия, способствующим взаимному обогащению культур и являющимся символом дружбы народов всей страны.
Гостями "Акатуя" в Москве стали около 87 тысяч человек. Праздник решено проводить в столице ежегодно в первую субботу июля.