Собянин рассказал о ходе реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

Реставрационные работы в Дворце пионеров на Воробьевых горах в Москве планируют завершить к сентябрю 2023 года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«Это будет второе рождение Дворца пионеров, на сегодняшний день работы завершены на 75 процентов. Дети 21 века будут ходить в него с таким же интересом, как в свое время их бабушки, дедушки и родители», — заявил Собянин.

Дворец пионеров возведен в стиле советского модернизма и является объектом культурного наследия. Его архитектурный ансамбль включает семь корпусов — комплексную реставрацию зданий проводят впервые за 60 лет.

Реставраторы сохранят исторический облик зданий и приведут в порядок обсерваторию, планетарий, большой концертный зал и театральный блок. В обновленном пространстве появятся лаборатории с высокотехнологичным оборудованием и новые направления дополнительного образования — дети смогут изучать генетику, микробиологию, криптографию и искусственный интеллект, конструировать космические аппараты и беспилотники. На территории Дворца пионеров оборудуют пандусы, тактильные указатели и лифты.