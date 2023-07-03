Москвичи засекли купающегося лося в Сокольниках
Жители столицы заметили лося, который купался в водоеме в районе Сокольники. Об этом стало известно в понедельник, 3 июля.
— Лось в Сокольниках начал неделю с купания, — подписали кадры очевидцы.
Недавно для карликового бегемота Ксюши в столичном зоосаде оборудовали новый летний вольер площадью 240 квадратных метров. Здесь подготовили навес, позволяющий Ксюше скрыться в тени, а также естественные теневые зоны — деревья и недавно высаженные кустарники.
22 июня равнинный тапир Сью вышла в свой летний вольер Московского зоопарка. Здесь она оценила пищевое разнообразие, которого нельзя встретить в зимнем вольере. В силу возраста Сью предпочитает большую часть времени проводить в укрытии, а если и выходит наружу, то только ради почесываний и еды.
Также в начале мая в Московском зоопарке розовые и красные фламинго переехали в летний вольер на Большом пруду. Вместе с переездом у птиц начинается период ухаживания самцов за самками. Розовые и красные фламинго ежегодно гнездятся в городском зоопарке.