Количество бюджетных мест в медицинских колледжах Москвы увеличили

В медицинских колледжах Департамента здравоохранения Москвы увеличили количество бюджетных мест на 2023/2024 учебный год на 10 процентов. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— Всего мы готовы принять более 3,5 тысячи студентов. Будущие фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты, акушерки, зубные техники проходят обучение на современном цифровом лабораторном и симуляционном оборудовании, специальных тренажерах, измерительных приборах, — рассказала она.

В настоящее время абитуриентов принимают по шести специальностям: «сестринское дело», «лечебное дело», «лабораторная диагностика», «акушерское дело», «стоматология ортопедическая» и «медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)», передает официальный сайт мэра Москвы.