Парковка на 40 машино-мест появилась на западе Москвы
В Западном административном округе (ЗАО) пресечен самозахват земельного участка площадью 800 квадратных метров. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
Отмечается, что на ограничение доступа к участку по адресу улица Маршала Тимошенко, владение 30, пожаловались местные жители. На занятой территории образовалась автостоянка.
— Участок был заасфальтирован, на него нанесли разметку под выделенные машино-места. При въезде на территорию стояли металлические столбики с цепочкой на замке. Автостоянка организована незаконно, земельный участок в пользование не предоставлялся, разрешение на установку ограждений не выдавалось. Фактически осуществлен самозахват территории общего пользования. Приняты меры по освобождению земельного участка, — рассказал Бобров.
В данный момент незаконная стоянка ликвидирована. Теперь для горожан доступны свободный въезд на земельный участок и парковка на 40 машино-мест.
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