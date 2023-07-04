Парковка на 40 машино-мест появилась на западе Москвы

— Участок был заасфальтирован, на него нанесли разметку под выделенные машино-места. При въезде на территорию стояли металлические столбики с цепочкой на замке. Автостоянка организована незаконно, земельный участок в пользование не предоставлялся, разрешение на установку ограждений не выдавалось. Фактически осуществлен самозахват территории общего пользования. Приняты меры по освобождению земельного участка, — рассказал Бобров.