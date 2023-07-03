В Москве запустили онлайн-платформу для специалистов из сферы моды и дизайна

Первую в России онлайн-платформу «Центр материалов» для дизайнеров и производителей из более десятка стран мира запустили в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Платформа станет местом взаимодействия разных сегментов столичного и российского рынков моды и дизайна. Дизайнеры, архитекторы, декораторы интерьеров смогут использовать базу для реализации своих проектов», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Свыше 400 поставщиков представили на площадке более десяти тысяч образцов материалов. Их можно сортировать по категориям в зависимости от типа ткани, ее цвета, плотности и других параметров. Каждый представленный образец сопровождают подробное описание и контакты поставщика.

Помимо этого, на платформе собраны сведения об актуальных тенденциях в мире моды и прогнозы об изменениях в сфере дизайна, технологий и индустрии красоты.

Разработчиком площадки выступило Агентство креативных индустрий — в ближайшее время организация намерена открыть в столице офлайн-площадку «Центр материалов», включающую в себя библиотеку образцов, магазины розничной продажи, коворкинг, пространства для лекций, выставочный зал и другие площадки.